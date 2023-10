Una passerella in via Cavour

Moda e divertimento per l’Altopascio Fashion Show, l’evento organizzato dal Centro commerciale naturale di Altopascio che trasformerà via Cavour in un passerella per sfilate.

L’appuntamento è domenica 8 ottobre, dalle 15.30. "Siamo contenti - commenta Adamo La Vigna, assessore alle attività commerciali - del fermento e della vivacità dei nostri commercianti. Un centro attraente è un centro vissuto, che attira più pubblico e visitatori".