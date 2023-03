Una panchina blu per una maggior consapevolezza sull’autismo

Inaugurata a Pian di Cerreto, frazione del comune di Castiglione di Garfagnana, una Panchina Blu per la consapevolezza e la sensibilizzazione sull’Autismo. A collaborare con l’amministrazione anche l’Associazione Onlus "Il Sogno" che si pone come obiettivo primario l’aiuto ai bambini e alle loro famiglie, promuovendo iniziative che favoriscono la crescita serena dei piccoli nel rispetto dei loro bisogni e delle loro necessità, cercando di aiutare i bambini diversamente abili e i loro familiari a superare i disagi e le difficoltà nel percorso della rieducazione, riabilitazione e inserimento sociale. I promotori hanno ricordato ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Castiglione di Garfagnana, come dall’Onu sia partita la decisione di istituire il 2 aprile la Giornata Mondiale dell’Autismo associata al colore blu. Considerato promotore di sicurezza e bisogno di conoscenza, temi specifici che coinvolgono direttamente il mondo dell’autismo.

Fiorella Corti