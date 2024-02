Una missione speciale per Carlo Piaggia

Uno dei più grandi esploratori. Si intitola "Alla ricerca di Carlo Piaggia" l’iniziativa in programma giovedì 29 febbraio, alle ore 21.00, nella sala del consiglio comunale di Capannori, durante la quale sarà proiettato il documentario girato durante la spedizione in Sudan promossa e organizzata dall’Istituto Storico Lucchese sulle orme di Carlo Piaggia in collaborazione con l’Ambasciata Italiana in Sudan e la Fondazione Cassa di Risparmio e il patrocinio della Società Geografica Italiana, avvenuta nel febbraio-marzo 2023.

Una missione realizzata per portare un riconoscimento della comunità di Capannori e della comunità storico-scientifica locale, all’esploratore capannorese dell’Africa Nera, nato a Badia di Cantignano il 4 gennaio 1827, nelle terre dove compì le sue esplorazioni. Alla missione, durante la quale, a Karkoj, lungo il Nilo Blu, è stata individuata quasi certamente la sua tomba. Vi hanno partecipato il sindaco Luca Menesini, Giorgio Tori, vice presidente dell’Istituto Storico Lucchese, Luca Lupi, fotografo, scrittore profondo conoscitore della cultura africana, che nel 2017 ha coordinato una monumentale pubblicazione monografica intitolata "Carlo Piaggia e le sue esplorazioni africane, 1851-1882" e Roberto Giovannini documentarista.

E saranno proprio loro giovedì prossimo ad intervenire all’iniziativa insieme a Gino Barsella, Direttore di Paese Fondazione AVSI. "Sono molto soddisfatto di ospitare questa iniziativa che dà la possibilità a tutta la cittadinanza di conoscere, attraverso le immagini, quelle che sono state le tappe di questa missione – spiega il sindaco Menesini – con cui abbiamo voluto rendere omaggio a questo concittadino straordinario".

M.S.