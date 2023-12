Una Messa speciale per i donatori di organi

I familiari di donatori di organi e tessuti hanno partecipato ieri alla Messa celebrata all’ospedale “San Luca” di Lucca e dedicata in particolare a loro, come ringraziamento per lo straordinario gesto che offrono a persone in difficoltà. La Messa è stata officiata officiata dall’arcivescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti. "La donazione - ha detto il vescovo - nasce sempre da un dolore ma, attraverso questo gesto di grande amore, qualcuno che era in difficoltà riceve un annuncio di speranza". La tradizionale celebrazione è stata organizzata dal Coordinamento donazione organi e tessuti dell’ambito territoriale di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest insieme al consiglio pastorale del “San Luca” ed all’AIDO di Lucca, con il coro “Giacomo Puccini” di Camigliano diretto dal maestro Della Maggiora.