Una messa in memoria dell’ex vescovo Enrico Bartoletti

Domenica prossima 5 marzo cade il 47° anniversario della morte del vescovo di Lucca monsignor Enrico Bartoletti, avvenuta a Roma nel 1976. Nella cattedrale di San Martino a Lucca, dove riposano le sue spoglie, domattina sabato 4 marzo alle ore 10 sarà concelebrata una messa in sua memoria.

Nato a San Donato di Calenzano (Firenze)

Monsignor Enrico Bartoletti

il 7 ottobre 1916, venne ordinato presbitero il 27 luglio 1939. Il 19 giugno 1958 Bartoletti fu quindi nominato vescovo ausiliare di Lucca e poi promosso coadiutore il 2 gennaio 1971.

Il 20 gennaio 1973, alla morte dell’anziano vescovo monsignor Antonio Torrini, divenne quindi arcivescovo titolare di Lucca.

Monsignor Enrico Bartoletti, chiamato a ricoprire l’incarico di segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana nel 1972, sotto il pontificato di Paolo VI, si dimise da arcivescovo di Lucca nel marzo del 1973, dopo appena due mesi che era diventato, a pieno titolo, arcivescovo di quella diocesi, e si trasferì a Roma dove rimase fino alla sua morte, avvenuta per infarto, al Policlinico Gemelli, dove era ricoverato, la mattina del 5 marzo 1976, non ancora sessantenne. Fu sepolto accanto alla tomba di mons. Torrini nella cattedrale di San Martino. Nel 2007 venne raccolto l’unanime desiderio del Sinodo diocesano degli anni ’90 e l’Arcidiocesi di Lucca avviò la Causa di beatificazione per questo pastore, tuttora in corso.