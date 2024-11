Una maxi asta di edifici comunali . Il 5 dicembre a Palazzo Santini

Edifici comunali in dismissione, ecco l’asta per la vendita il 5 dicembre prossimo. Quel giorno, alle ore 9, presso la "Sala Biblioteca", posta al secondo piano della sede comunale di Palazzo Santini, si terrà la gara pubblica su una serie di immobili comunali, a partire da un locale ad uso direzionale posto a San Filippo in via dei Tigli angolo via Sandei: il prezzo base d’asta è di 48mila euro e misura 35 metri quadrati. Prezzo di partenza decisamente più elevato per la ex scuola di Arsina, fissato in 140mila euro e che misura 440 metri quadrati. All’asta anche l’ex Oleificio Borella (nella foto) che con i suoi 4880 metri quadrati è un complesso tra i più grandi del territorio comunale: si partirà da 1.150.000 euro, nonostante si trovi ormai da molti anni in stato di abbandono e fatiscente. All’asta anche un altro edificio che da anni non trova il compratore, ovvero la Vecchia Guardia di via della Scogliera che misura circa 650metri, a 240mila euro.

In vendita anche l’ex scuola di San Macario per 460mila euro con 546 metri quadrati di superficie. I documenti per l’ammissione all’asta dovranno essere presentati dai partecipanti nel giorno e nella sede sopraindicati dalle ore 9 alle 10. Poi l’inizio all’incanto. Qualora nell’ora iniziale non siano presenta documenti, l’asta sarà dichiarata deserta. I beni saranno aggiudica sulla base della miglior offerta in aumento rispetto o al prezzo a base d’asta e l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché la medesima sia almeno pari al prezzo posto a base di gara.