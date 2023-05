“Una marcia in più“ Successo per l’iniziativa tra gli studenti lucchesi

Tanti gli studenti che ieri mattina hanno partecipato al convegno “Una marcia in più” organizzato dall’associazione Luccasenzabarriere ODV, all’auditorium del Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino. Dopo i saluti istituzionali della vice presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca Silvia del Carlo, dell’assessore Giovanni Minniti del Comune di Lucca e della consigliera regionale Valentina Mercanti, il convegno si è concentrato sull’importanza di rendere le città e il territorio sempre più inclusivi e accessibili per le persone con disabilità o mobilità ridotta. Rimandata invece a sabato prossimo la prevista passeggiata.