Una lunga esperienza nel settore

Giuseppe Gherpelli è nato a Reggio Emilia dove ha ricoperto il ruolo di direttore generale de “I teatri di Reggio Emilia”. Laureato in Lettere moderne presso la facoltà di “Lettere e filosofia” dell’Università di Bologna, ha elaborato ottime capacità per l’elaborazione di progetti complessi in ambito culturale. Negli anni, ha ricoperto anche ruoli di amministratore pubblico con delega alla cultura. Ha fatto parte della Consulta dello spettacolo del Mibact e della giunta dell’Associazione Federmusica presso l’Agis; è stato poi presidente del Centro regionale di catalogazione di Bologna, fondatore e vicepresidente dell’associazione “Economia per la cultura” di Roma, membro del Comitato scientifico e dell’advisory board per il piano strategico di Rimini. Inoltre, segretario e tesoriere presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Comitato nazionale per le celebrazioni verdiane.

Autore di numerose pubblicazioni, a Pistoia ha ricoperto, nel 2017, il ruolo di consulente per la redazione del dossier di candidatura a “Città della cultura”. È stato inoltre docente universitario, coordinatore del modulo “Beni culturali”, e di altre decine di corsi e master post universitari. Attualmente, fa parte del Comitato scientifico del “Sistema museale” di Lucca.

M.G.