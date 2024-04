Una Lucchesina in edizione speciale

Sono numerose le associazioni sportive che si sono prodigate per la realizzazione di eventi celebrativi. Per sabato 4 maggio è in programma la 13esima edizione della Lucchesina, la passeggiata ludico motoria organizzata dall’Associazione Lucca Marathon. Una camminata spensierata, di circa 10 km, rivolta ad atleti e famiglie, tra le vie più suggestive della città ammirando i monumenti e siti storici della città con un omaggio al Giro d’Italia. In occasione a tutti gli atleti sarà consegnata una maglia tecnica di colore rosa per omaggiare l’arrivo della tappa a Lucca nella giornata dell’8 maggio. Alla passeggiata hanno assicurato la presenza anche alcuni membri della giunta a partire dal sindaco Pardini che lo aveva promesso già lo scorso anno.

La Lucchesina renderà omaggio anche a Giacomo Puccini nell’anno del suo centenario, attraversando i luoghi più simbolici dell’interno cittadino che hanno visto la presenza del Maestro: Piazza Cittadella dove c’è la sua statua raffigurata e via di Poggio vicino a corte San Lorenzo dove c’è la sua casa natale, piazza del Giglio davanti al Teatro e la Casermetta San Colombano dove c’è il Centro studi Giacomo Puccini. Partenza alle ore 15 da piazza Napoleone e arrivo, sempre nella stessa piazza, con ristori e ricchi pacchi gara per tutti i partecipanti. Nel weekend del 4 e 5 maggio sono previste inoltre manifestazioni di pugilato olimpico promosse dalla Pugilistica Lucchese, con un omaggio speciale alla tappa del Giro d’Italia e tante sorprese per tutti gli sportivi appassionati delle due discipline, che fondono i loro valori storici per una iniziativa inedita e tutta da scoprire.