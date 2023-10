Una grande festa per tutti i sindaci. Premi per le amministrazioni

Una festa entro la fine del 2023 (la data precisa è allo studio) con tutti i sindaci ancora viventi attualmente che hanno amministrato in passato Capannori. Ma anche assessori, consiglieri comunali e persino di circoscrizione, organismo che anni fa rappresentava il primo interfaccia dei cittadini con le istituzioni. Verrà tributato loro un premio, un riconoscimento per il tempo, per il segmento della vita che hanno dedicato al settore pubblico, in una parola, alla comunità. Quest’ultimo argomento, se ricordate, era il tema del Bicentenario che ha avuto il clou domenica 24 settembre con il compleanno ufficiale del Municipio, ma che prosegue e questa manifestazione ne costituisce l’atto conclusivo. Quindi l’invito agli ex primi cittadini sarà il culmine dei 200 anni rappresenterà il culmine delle celebrazioni del Bicentenario, partito con la statua dedicata a Carlo Piaggia, poi con altri step come la valorizzazione delle figure femminili capannoresi, la consegna del titolo di Ambasciatori e delle Cittadinanze onorarie e adesso questa iniziativa.

Da decidere la location: in pole position Artè, il cinema-teatro in via Piaggia, ma bisognerà verificare l’afflusso di persone. Altra possibilità, quella di realizzare l’evento in una villa storica del territorio.

Nel frattempo gli uffici stanno preparando i dettagli e svolgendo un lavoro certosino per rintracciare tutti gli ex amministratori. Anche per i sindaci, bisogna verificare quelli ancora in vita. Dal dopoguerra in poi si sono alternati: Eugenio Borelli Baroni dal 1946 al 1951; Tullio Quintarelli dal 1951 al 1956; Irmo Diciotti dal 1956 al 1960; Adolfo Lucchesi (più mandati) dal 1960 al 1970; Alvaro Bullentini dal 1970 al 1980; Romano Citti dal 1980 al 1986; Michele Martinelli dal 1986 al 1990 e dal 1999 al 2004; Olivo Ghilarducci dal 1990 al 1995; Ilio Micheloni (purtroppo scomparso, primo ad essere eletto dai cittadini con la riforma del 1992), dal 1995 al 1999.

Nel 2004 è cominciata l’era di Giorgio Del Ghngaro, il quale ha governato sino al 2014 e, infine, quella di Luca Menesini, dal 2014 al 2024 quando i capannoresi ritorneranno alle urne. Il centrodestra non vince dal 1999, un lasso di tempo notevole. Per la prossima tornata elettorale c’è molta attesa, infatti, con Menesini che non potrà ripresentarsi e questo rappresenta una chance per gli avversari.

Massimo Stefanini