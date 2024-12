Una giornata speciale. Lo stadio sarà intitolato a Elso e Rolando Bellandi

Imperdibile appuntamento, sabato alle 15, al nuovo stadio comunale di Ghivizzano, frazione del comune di Coreglia Antelminelli, con l’intitolazione ufficiale dell’impianto sportivo a Elso e Rolando Bellandi, figure storiche e particolarmente significative del territorio.

"L’intitolazione a Elso e Rolando Bellandi è un omaggio a due anime storiche della nostra terra che hanno contribuito a mantenere viva la passione per lo sport e per il calcio nel borgo di Ghivizzano - commenta il sindaco Marco Remaschi - . La riqualificazione dello stadio rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità. Grazie ai finanziamenti del Pnrr, della Regione Toscana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e grazie a risorse proprie dell’Ente, abbiamo potuto trasformare questa struttura in un impianto moderno, simbolo di rinascita per l’intero territorio".

"Questo intervento - aggiunge - non è solo un miglioramento infrastrutturale, ma un tassello di un percorso più ampio che punta a valorizzare lo sport e gli impianti sportivi come elementi chiave per l’aggregazione, la crescita e il benessere della comunità. Inoltre, l’intitolazione a Elso e Rolando Bellandi è un atto dovuto, che ci riempie di orgoglio, perché lega indissolubilmente questo impianto completamente rinnovato a chi per tutta la vita ha dato tantissimo per il proprio territorio, per la propria comunità, a partire dal Ghivizzano calcio. L’invito e l’auspicio dell’amministrazione comunale è che ci sia un’ampia partecipazione a questo evento, molto utile anche per dare una testimonianza di vicinanza, affetto e riconoscenza a Elso e Rolando, padre e figlio, per quanto nel mondo dello sport e non solo hanno dato alla nostra comunità".

La struttura, già nota come stadio Carraia, è stata oggetto di un importante intervento di rigenerazione che l’ha trasformata in un impianto sportivo moderno e all’avanguardia, fulcro di attività sportive destinato a diventare sempre più un autentico polo calcistico per atleti di ogni età. "Qui si allenano e giocano non solo le prime squadre, ma anche le squadre giovanili e i più piccoli che muovono i primi passi nel mondo del calcio - proseguono dall’amministrazione di Coreglia - . Elemento distintivo del rinnovamento, poi, è la nuova copertura in legno lamellare, progettata per integrarsi perfettamente nel paesaggio naturale circostante. Questo intervento rappresenta non solo un’eccellenza dal punto di vista architettonico, ma anche un simbolo di attenzione e rispetto per l’ambiente".

"Grazie a questo intervento - concludono dal Comune - , il territorio di Ghivizzano può ora contare su un impianto sportivo che risponde alle esigenze delle squadre locali e alle aspettative di una comunità sempre più orientata alla socialità e al benessere".

Fio. Co.