Una giornata intensa. Masterclass di Hawke. Il Premio a Schrader. L’omaggio a Puccini

Due gli eventi principali del programma di oggi del Lucca Film Festival, giunto al settimo giorno. Alle ore 18, nel Complesso di San Francesco, la masterclass aperta al pubblico di Ethan Hawke, in collaborazione con Scuola IMT, nell’ambito della Bright-Night 2024, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, con la particolare partecipazione di tanti studenti. Moderatori: Chiara Nicoletti e Thomas De La Cal.

Alle 21, invece, al Cinema Astra, la consegna del Premio alla Carriera del Festival a Paul Schrader. A seguire, la proiezione del film “First reformed – La creazione a rischio“ dello stesso regista statunitense e interpretato da Ethan Hawke, con la presentazione di Schrader e del critico e studioso cinematografico Giona A. Nazzaro.

La giornata inizierà però alle ore 10, al Cinema Astra, con il Concorso cortometraggi. Alla stessa ora, nell’Auditorium Banca Del Monte, “Femminismo e nel media“, masterclass di Laura Leuzzi. Alle ore 15, al Cinema Astra, la seconda parte delle proposte del Concorso cortometraggi: “Dissolution“, “Mum“, “The Most Beautiful Day In Life“, “This Is Not Norway“.

Contemporaneamente, all’Auditorium Banca Del Monte, la visione di “Twenty Puccini“, video di Brady Corbet, Michael Snow, Stephen Dwoskin, Jonas Mekas, Mikhail Kobakhidzé, Frank Beauvais, Julio Bressane e altri autori. Altro omaggio a Giacomo Puccini, alle ore 17, nello stesso auditorium, con “Puccini by William Friedkin“, di Federico Salvetti, in collaborazione con Fondazione Puccini e Associazione 50&Più e la presentazione di Gabriele Rizza.

Altre proiezioni sono in cartellone alle 16.30, al Cinema Astra, con i cortometraggi fuori concorso: “On Purpose“, “Wife Carrying“, “Cults“, “Black Eyed Dog“. A seguire, alle 18, per il Concorso lungometraggi, “Across the sea“, di Saïd Hamich Benlarb, in anteprima italiana. Infine, alle ore 18, all’Auditorium Banca Del Monte, una proiezione speciale: sullo schermo, “Lucca Effetto Cinema“, di Gino Bertini, in collaborazione con Lions Club Lucca Le Mura. Presentano Gino Bertini e Federico Favali.

Si ricorda che tutti gli eventi del Festival sono a ingresso libero con prenotazione, da effettuare direttamente sul sito www.luccafilmfestival.it.

Paolo Ceragioli