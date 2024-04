“Una flebo di speranza con il prof Sgambelluri“

“Il mese scorso sono stata ricoverata all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana per un intervento chirurgico necessario per una grave patologia intestinale – ci scrive la signora Grazia Malerbi –. Vorrei esprimere i miei ringraziamenti al dottor Antonio Sgambelluri e alla sua equipe e anche a tutto il personale infermieristico pe rle cure affettuose di cui sono stata oggetto“. “Forse si parla meno di queste realtà rispetto a ospedali più grandi – sottolinea la nostra lettrice – ma qui la competenza clinica è uguale se non superiore, e l’umanità nei confronti del paziente da parte di tutti si rivela la cura migliroe. Un sorriso e una gentilezza sono una “flebo“ di speranza. Grazie dal profondo del cuore“. Con l’arrivo nel marzo 2023 del medico primario di chirurgia Sgambelluri, l’ospedale di Castelnuovo ha registrato un incremento record del 68% degli interventi chirurgici nel periodo tra gennaio e ottobre 2023, rispetto allo stesso periodo del 2019, epoca pre-covid. Nei primi 10 mesi dello scorso anno sono erano stati eseguiti quasi 1.100 interventi contro i 642 del 2019.

L.S.