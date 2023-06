Una domenica speciale Al top baskin, Cnl e Pera

Grande successo e partecipazione per il primo trofeo “Dentro le Mura Basket e Baskin insieme”, un torneo 3x3 maschile e femminile over 16 organizzato dall’associazione Warriors Lucca all’interno delle Mura urbane, che si è tenuto sabato e domenica scorsi.

Sul campo da gioco si sono alternate in partite di ottimo livello anche diverse realtà del mondo baskin, per una giornata di sport, passione e promozione di valori aggreganti. Tanti volti noti del basket locale presenti ed un testimonial d’eccezione per l’evento: Giacomo “Jack” Galanda, ex cestista della Nazionale Italiana, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004. A fare gli onori di casa per l’amministrazione comunale il sindaco Mario Pardini, che ha lanciato la palla a 2 per l’inizio delle partite del baskin, e l’assessore allo sport Fabio Barsanti, che ha dichiarato: “Siamo contenti di aver ospitato questa prima edizione splendidamente riuscita e partecipata. Tra gli obiettivi dell’amministrazione legati allo sport è infatti prioritaria la valorizzazione del basket underground o street basket, che passa anche e soprattutto dalla riqualificazione dei numerosi spazi adibiti nelle nostre frazioni“.

“A tutto questo – ha aggiunto l’assessore Barsanti – si aggiunge l’orgoglio per il lavoro delle associazioni del territorio che promuovono ogni giorno lo sport inclusivo, coinvolgendo tanti giovani con iniziative di sensibilizzazione e formazione. All’associazione Warriors Lucca va quindi uno speciale ringraziamento per l’organizzazione e il coordinamento di questa edizione, che siamo certi possa essere l’inizio di una nuova bellissima storia sportiva per il nostro territorio”. Giorni da incorniciare anche con la vittoria del Circolo Nuoto Lucca del Campionato regionale Uisp di pallanuoto Under 12. Soddisfatto il presidente del Circolo Nuoto Lucca, Pietro Casali: “Una vittoria che ha un rilievo ancora maggiore se si pensa che il Cnl – dice – è appena alla seconda stagione per la partecipazione ai campionati giovanili, e che la pallanuoto è stata ricostruita nell’estate 2021 dopo le chiusure forzate imposte dal Covid“. Alle partite in vasca di domenica scorsa era presente l’assessore Barsanti che sui social non ha mancato di sottolineare anche un prestigioso secondo podio di Riccardo Pera alla 24ore di Le Mans.

L.S.