Una comunità più solidale. Torna a Porcari il progetto: "Diamoci una mano"

Un aiuto a chi si trova in difficoltà, ma anche un’occasione per restituire dignità, valore e fiducia nelle proprie capacità. È questo l’obiettivo di “Diamoci una mano“, il progetto promosso dal Comune di Porcari, che punta a coinvolgere cittadini in condizioni di temporanea fragilità o inoccupazione in attività di pubblica utilità, con la collaborazione delle associazioni di volontariato, come la Croce Verde. I destinatari sono persone seguite dai servizi sociali e che percepiscono sostegni economici, ma anche cittadini con fragilità psico-fisiche per i quali il volontariato può rappresentare un’opportunità riabilitativa e soggetti temporaneamente inoccupati, con attenzione particolare ai giovani. "Questa è un’opportunità pensata per valorizzare le competenze individuali e ricostruire legami sociali – commenta l’assessore alle politiche sociali, Michele Adorni –, operando attraverso un percorso personalizzato definito in collaborazione con l’assistente sociale di riferimento. Con ‘Diamoci una mano’ l’amministrazione comunale di Porcari conferma la propria vocazione alla solidarietà attiva e alla costruzione di una comunità coesa e attenta ai bisogni delle persone più fragili. Un’iniziativa che mette al centro la persona e che offre nuove possibilità di crescita. Ringrazio la Croce Verde per essersi messa a servizio del nostro paese anche in questa occasione". Il progetto ha una durata massima di sei mesi e prevede momenti di formazione mirata. Le domande vanno presentate direttamente all’Ufficio servizi sociali. Ai partecipanti potrà essere riconosciuto un rimborso fino a 150 euro mensili: non si tratta di un lavoro ma di un’attività occasionale, che restituisce senso di utilità e appartenenza.

B.D.C.