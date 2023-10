“Una cena per...“. L’iniziativa di Astrea per raccogliere fondi

Si chiama “Una cena per…” il nuovo ciclo di appuntamenti a cura dell’associazione di promozione sociale Astrea, inaugurato il 27 maggio con un convivio molto partecipato a favore del Villaggio del Fanciullo. Il format dell’iniziativa, che si rivolge a tutti i cittadini, prevede l’organizzazione di cene solidali per raccogliere fondi a favore di realtà benefiche attive sul territorio lucchese. Astrea è un’associazione nata nel 2021 per sostenere e tutelare le donne in difficoltà, operando sul territorio nazionale in sinergia con onlus come Pangea e sul territorio locale per sostenere progetti delle realtà lucchesi, con il fine della riqualificazione della figura femminile tra promozione di iniziative culturali e sociali. Venerdì scorso Astrea, nella Fattoria Sardi, ha ospitato il Centro Antiviolenza Luna, raccogliendo fondi a loro favore grazie alla generosità e alla attiva partecipazione della cittadinanza.