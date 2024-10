Un territorio sempre più inclusivo. Via al percorso di partecipazione: "Vogliamo ascoltare i cittadini"

Parte nel comune di Coreglia Antelminelli un percorso partecipativo finalizzato a rendere il territorio più accessibile e inclusivo. In pratica, il nuovo progetto studiato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Remaschi e denominato "Coreglia Accessibile" lei basa sul diretto coinvolgimento dei cittadini chiamati a evidenziare e comunicare necessità e criticità e particolarità legate all’accessibilità. Questo, concretizzato con la preparazione di uno speciale questionario che, entro il 1prossimo 13 ottobre, tutti sono stati invitati a compilare. Si tratta, dunque, di una partecipazione attiva per la costruzione futura di un territorio senza barriere. L’obiettivo dell’iniziativa è, infatti, raccogliere informazioni dettagliate su eventuali barriere architettoniche e ostacoli che limitano l’accesso ai servizi pubblici e anche privati di interesse pubblico, come le strade, i luoghi di interesse culturale e ricreativo.

Il comune poi Coreglia punta a ottenere un quadro completo della situazione, dal quale potrà redigere il Piano eliminazione barriere architettoniche, oltre che essere in grado di pianificare interventi mirati per migliorare la vivibilità del territorio. "Coreglia vuole essere un Comune che ascolta i suoi cittadini e si impegna a costruire una comunità sempre più accessibile a tutti – spiega Lara Baldacci, assessore alle Pari Opportunità del comune di Coreglia Antelminelli -. Grazie al progetto ‘Coreglia Accessibile’, la nostra amministrazione avrà la possibilità di pianificare interventi che miglioreranno la qualità della vita per tutte le persone, favorendo una mobilità senza ostacoli e incentivando l’inclusione sociale". Il questionario, disponibile online sul sito ufficiale del Comune, rappresenta uno strumento fondamentale per raccogliere segnalazioni e suggerimenti direttamente dai cittadini.

Compilarlo è semplice e veloce, informano dagli uffici comunali, basterà accedere alla pagina dedicata sul sito del Comune, e rispondere a poche domande che mirano a identificare le aree critiche e le possibili soluzioni. Per chi non avesse la possibilità di compilarlo online sarà possibile ritirarlo cartaceo e poi restituirlo all’Ufficio Protocollo di Coreglia o nella sede Comunale distaccata di Ghivizzano.

Fio. Co.