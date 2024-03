Un successo le celebrazioni per Maria Luisa

Maria Luisa, Duchessa di Lucca, una governante da ricordare. Grande successo di partecipazione per il calendario di eventi della Fondazione Banca del Monte di Lucca organizzato per celebrare la scomparsa di Maria Luisa di Borbone, duchessa di Lucca, avvenuta il 13 marzo 1824.

In particolare, i ragazzi delle scuole hanno preso parte all’evento clou, “Maria Luisa ritorna nel suo Palazzo”, che si è tenuto giovedì 21 marzo a Palazzo Ducale curato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dall’amministrazione provinciale di Lucca con il patrocinio del Comune di Lucca (nelle foto due momenti della giornata) insieme a Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara - Ufficio Scolastico Territoriale.

Un centinaio tra alunni e cittadini hanno prima visitato i locali della Prefettura, aperti in via straordinaria per tale evento, già abitazione privata di Maria Luisa, e successivamente i saloni della Provincia, già locali di rappresentanza del Ducato di Lucca. Sotto la guida di Pietro Paolo Angelini, i presenti hanno potuto apprezzare la bellezza artistica del Palazzo Ducale e, in particolare, le opere geniali di Lorenzo Nottolini, la ricca Galleria delle Statue, i dipinti del milanese Luigi Ademollo, e tante sculture e stucchi in stile neoclassico.

Nel pomeriggio, alle 15.30, si sono riuniti nella Sala del Trono tanti appassionati per un pomeriggio formativo sul Ducato Borbonico di Lucca nei primi anni di guida di Maria Luisa.