"Un sentito grazie a medici e infermieri del San Francesco"

Un sentito grazie al reparto di riabilitazione dell’ospedale San Francesco di Barga; ai suoi fisioterapisti, ai medici, alle infermiere ed alle OSS. Lo esprime il signor Giovanni D’Onza ricoverato recentemente nel reparto: "Desidero esprimer, scrive, la mia più profonda gratitudine per le cure eccezionali che mi avete prestato durante i due periodi di riabilitazione. La vostra professionalità, la vostra dedizione e la vostra umanità mi hanno permesso di affrontare un percorso complesso con determinazione e speranza. In particolare, la mia tutor Noemi, Francesca, Valeria, Carla, Paolo, Linda e Davide, desidero ringraziarli per la passione e attenzione che mi hanno dedicato; la dott.ssa Pagni e la dott.ssa Moruzzi per la loro competenza e scrupolosità. Grazie a voi, non sono stato solo un paziente, ma una persona".