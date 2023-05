Un rombo che arriva dal passato Fine settimana all’insegna delle più belle macchine d’epoca

Va avanti fino a domenica 28 maggio la tre giorni in Garfagnana all’insegna delle "vecchie signore", automobili e moto d’epoca costruite prima del 1945. Si tratta di una manifestazione turistico-culturale, promossa ogni anno dal Club Balestrero-veicoli d’epoca di Lucca che quest’anno ha la collaborazione di enti e associazioni della Garfagnana, a cominciare dell’associazione Antiche Ruote-Scuderia Conte Carli.

Saranno oltre venti le macchine d’epoca a cominciare da una Fiat 501 del 1921 a una Fiat 509A del 1929, Fiat Balilla spider del 1932, Fiat Balilla del 1932, Fiat 1500 del 1936, Fiat 508 C del 1938, poi una Lancia Augusta, una Fiat 525 SS Viotti e altre ancora.

Dopo la partenza da Lucca in via Savonarola 384, le macchine si dirigeranno verso la Garfagnana con l’arrivo previsto intorno alle 17 a Castelnuovo, con parcheggio dei veicoli in Piazza Umberto. Alle 18 seguirà l’aperitivo sotto il Loggiato Porta in via Fulvio Testi. Alle 18,30 Maurizio Donati, presidente dell’associazione Antiche Ruote-Scuderia Conte Carli, presenterà la storia della prima auto elettrica del 1891 del conte Carli, ricostruita una ventina di anni fa dagli alunni dell’Ipsia "Simoni" e Iti "Vecchiacchi" di Castelnuovo .

"Colgo l’occasione – spiega il presidente Maurizio Donati – per portare a conoscenza che il nostro sodalizio Antiche Ruote, da sempre in prima fila e spesso anticipatore nel settore dell’energia elettrica e da sempre impegnato a favore della mobilità ecosostenibile, ha attivato una colonnina di ricarica per auto elettriche a Castiglione, la quale si va ad aggiungere a quelle che abbiamo già messo in funzione a Pieve Fosciana, Vagli Sopra e altre ancora".

La serata–cena di venerdì si svolgerà all’Agriturismo Venturo di Castelnuovo. Sabato partenza per il lago di Gramolazzo, chiesa vecchia di Gorfigliano e Museo dell’Identità della Garfagnana. Pranzo al Mini Hotel di Gramolazzo. Nel pomeriggio visita al Consorzio Farro della Garfagnana in località Staiolo di Sillicagnana in comune di San Romano. Domenica, mattinata a Castiglione con visita alla Rocca e poi partenza per Lucca con pausa pranzo al Tarabaralla a Ponte a Moriano.

Dino Magistrelli