Un rifugio nel verde Parco natura di Serbacco sarà ancora più grande

E’ più di un parco giochi, una fattoria didattica, un museo di arte contadina a cielo aperto e un luogo di pace e di verde, il parco natura di Serbacco si appresta a diventare anche il primo parco dei dinosauri in provincia. Posto sulla strada che da S.Martino in Freddana va verso Fiano, questo parco, sorto quattro anni fa, è un concentrato di sensazioni ed esperienze in mezzo alla natura che stanno valorizzando tutta la zona. Merito della passione di Romolo Menini, meglio conosciuto come mister Jack, nativo della Val d’Ossola, uno dei più conosciuti maghi illusionisti d’Italia con una storia tutta particolare alle spalle. Per tanti anni personaggio televisivo, tra i migliori maghi e illusionisti italiani, conteso dalla Rai, nel corso del suo girovagare per l’Italia e il mondo con i suoi spettacoli, si è innamorato di questi posti e insieme alla famiglia ha deciso di dare vita ad un progetto che racchiude il suo modo "naif" di pensare alla vita.

Nella pace e nel verde di queste colline, ha creato un piccolo paradiso, ricreando un habitat naturale dove i suoi animali: pony, asini, caprette, oche, tacchini, cigni… convivono a stretto contatto con i visitatori in percorsi guidati ma anche in ampie area all’aperto. Un percorso istruttivo, un trenino in funzione durante il periodo di apertura e poi aree gioco, in un’ambientazione da Far West con un grande ranch e la ricostruzione di tante casine in legno e giochi di una volta dove è possibile divertirsi. Questo è il luogo dove Romolo Meini, il signor Jack, continua a fare le sue esibizioni per i visitatori e che adesso è pronto ad ampliare con un altro parco, sull’altro lato della strada, sotto monte, un percorso dei dinosauri, dove è possibile trovare raptor, tirex, spinosauri ed altri e dove è stato ricreato un microclima con temperature inferiori di 7°, grazie al bosco vicino, dove trovare rifugio dalla calura estiva. E mister Jack è prodigo di ricordi dei suoi trascorsi da giovane come mago di circo, prima di intraprendere una carriera che l’ha portato fino in America da David Coperfield.

E ora Serbacco è il suo mondo, un mondo per chi vuole passare una giornata all’aria aperta, dove è possibile trovare un campo da calcio, uno da tennis, la casetta sull’albero, e la riscoperta dei giochi di una volta e dove festeggiare compleanni, occasioni speciali o semplicemente passare un pomeriggio all’aperto.

Paolo Bottari