Un questionario per dare vita a corsi gratuiti

BibioLucca - la Rete delle biblioteche e degli archivi della provincia di Lucca - e l’amministrazione provinciale hanno preparato un questionario per l’attivazione di corsi gratuiti di formazione per adulti che rientra nel percorso Fse+Adulti In-Formati - Progetti di educazione degli adulti nelle biblioteche e negli archivi. Lo scopo del questionario, infatti, è quello di comprendere il fabbisogno formativo nel territorio provinciale: una volta compreso di cosa hanno bisogno i cittadini della provincia di Lucca per migliorare il proprio livello di conoscenza, l’ente di Palazzo Ducale attiverà dei corsi di formazione per adulti, che vadano a soddisfare le necessità che saranno evidenziate dai questionari. Possono spaziare dalla conoscenza di nuove lingue, all’alfabetizzazione informatica, all’ambiente e salute, alla sicurezza dei dati e tutela dei rischi del web, fino alla fotografia o cosa siano e come si utilizzino gli archivi digitali. Il questionario si trova online all’indirizzo https://bit.ly/3TfCcJ6 ed è composto da una serie di domande, volte a comprendere quali corsi attivare. Per venire incontro alle esigenze del più vasto pubblico possibile, è stata predisposta anche una versione ‘cartacea’, nelle biblioteche e archivi che aderiscono alla Rete provinciale. A chi partecipa a questo sondaggio - totalmente anonimo - viene garantita la riservatezza dei dati forniti, che verranno usati solo a fini statistici.