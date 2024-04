Piano operativo. Una buona notizia per la città

Meucci

A colpire è la spiegazione offerta da Mammini: “La mia è stata una precisa scelta politica, nel senso puro della parola: che attiene alla città“. Ecco che in un attimo, con una sola frase, si recupera quello che dovrebbe essere il vero senso dell’amministrare. Attenersi, appunto, ai bisogni e alle necessità della collettività. Il piano operativo come era stato imbastito dall’amministrazione Tambellini è stato in buona sostanza portato a conclusione dall’amministrazione Pardini. Con una soluzione di continuità ben espressa dal “sì“ di Mammini. Un percorso nell’interesse della città che, da tempo, aspettava uno strumento urbanistico capace di mettere le persone in condizioni ‘di fare‘. A fronte del quale, l’atteggiamento di Mammini è stato coerente con se stessa e con il suo senso dell’amministrare, ma parecchio scomdodo per il resto dell’opposizione. In particolare il Pd che non ha potuto né scaricarla né smentirla – perché avrebbe smentito se stesso – e ha finito per contestare del piano operativo non la sostanza, bensì le procedure di approvazione. Che sono questioni importanti e sostanziali in un procedimento urbanistico, ma che solo il tempo ci dirà se cogenti oppure no.

Adesso che lo strumento entra nella sua fase operativa, si apre la vera partita urbanistica, laddove si renderanno necessari interventi più puntuali su ciascun singolo intervento o atto. Un lavoro, quello della progettazioni urbanistica, che di fatto non finisce mai. E che si nutre del passato per guardare al futuro, come ben dimostrato dal percorso – che definiremo netto e lineare – di Mammini. Per la quale l’aver approvato il piano operativo è “una buona notizia per la città“. Parole che ci sentiamo di condividere.