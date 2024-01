“Un po’ di silenzio“. Il ritorno di Piacentini

E’ uscito in questi giorni sui social "Un po’ di silenzio". E’ il brano di Alessio Piacentini (nella foto) che da Piano di Coreglia vola sulle ali della musica ogni giorno. Alessio ascolta, fa, scrive musica da quando aveva quindici anni e questo è il suo lavoro. Ha suonato con tantissimi gruppi, si è esibito da solo in migliaia di locali, ha scritto per gli altri, centinaia di canzoni; ghostwriter di cantanti anche famosi con brani che spesso si sentono in radio, ma di cui lui non svela e non può svelare la paternità.

"E’ il mio lavoro, scrivo centinaia di canzoni, ma non tutte sono però “commerciali“. Per me non esiste una canzone più o meno importante, sia relativamente a quello che faccio io, sia relativamente a quello che scrivono gli altri. E’ giusto che ognuno faccia semplicemente quello che sente, quello che fa venire il brividino lungo la schiena, quello che rende felici, quello che fa piangere o ridere a seconda delle situazioni e delle sensazioni del momento. A questo punto io sono contento".

"Per quanto riguarda ‘Un po’ di Silenzio’ tutto nasce da un testo mandatomi dall’amico Attilio Pieri; mi invitò a provare a scriverci la musica e dopo vari tentativi è venuta fuori così ,un po’ fuori dagli schemi convenzionali, e visto che il brano non è dei più facili da comprendere, sia a livello testuale, sia a livello musicale, ho deciso semplicemente di realizzarlo io ,senza proporlo a nessun altro. A chi si rivolge? Di sicuro non è una canzone social, che sia di immediato impatto, ma non è questo che conta per me".

Il video di "Un po’ di silenzio" è uscito pochi giorni fa sui vari canali social, ma ha già riscosso oltre 13mila visualizzazioni. Il tutto accompagnato dal sottotitolo: "Critica semiseria nei confronti del chiacchiericcio anche social e del rumore in cui siamo attualmente immersi". E questo già qualche concetto lo esprime… però Alessio non si sbilancia sui significati di questo lavoro.

Nel video, realizzato in proprio in tutte le sue fasi, dalla registrazione, alle immagini, al montaggio a tutto il resto, tanti riferimenti oltre al silenzio ed anche all’assodante chiacchiericcio social, perché: "la musica è fatta dai rumori, del cuore che batte, dei respiri…". "Che farà Alessio Piacentini da grande? - conclude -. Ho un migliaio di canzoni pronte e chi lo sa che ne farò? Di sicuro sto finendo un altro video legato al mondo dei social. Uscirà tra un paio di mesi...".

Luca Galeotti