Un plebiscito per Tagliasacchi: "E’ stato apprezzato il lavoro fatto"

Nettissima affermazione di Andrea Tagliasacchi nelle elezioni a sindaco di Castelnuovo con 2.646 voti corrispondenti all’80,52%, che gli valgono il terzo mandato di primo cittadino del capoluogo garfagnino. Da rimarcare che nelle tre tornate elettorali Tagliasacchi ha ottenuto un crescendo senza ostacoli. Nel 2014 contro Gaddo Gaddi aveva vinto con 2.122 voti corrispondenti al 54,93%. Cinque anni dopo contro Silvia Bianchini aveva ottenuto 2.309 voti corrispondenti al 63,40%, e ora è arrivata questa percentuale quasi plebiscitaria.

Per la maggioranza sono stati eletti Chiara Bechelli con 635 preferenze, Rebecca Moscardini con 482, Carlo Biagioni 343, Alessandro Pedreschi 322, Massimiliano Lana 279, Ilaria Pellegrini 248, Niccolò Roni 246, Franco Chierici 235. Per la minoranza entrano in Consiglio il candidato sindaco Elena Picchetti, Graziano Marchetti (124), Alberto Pellegrinetti (84) e Silvia Grossi (79). Dei dodici consiglieri eletti, i nuovi che entrano in Consiglio, rispetto a 5 anni fa, sono Rebecca Moscardini, Massimiliano Lana, Franco Chierici, Elena Picchetti, Alberto Pellegrinetti e Silvia Grossi.

"Ovviamente - commenta Andrea Tagliasacchi - una grande soddisfazione avere avuto tanti consensi dai cittadini che ci danno una spinta a impegnarsi sempre di più e nello stesso tempo la responsabilità di saper cogliere e risolvere le problematiche che di volta in volta un’amministrazione deve affrontare. Significa anche che i cittadini hanno apprezzato il lavoro svolto nel quinquennio precedente. Voglio poi inviare un messaggio di rispetto per l’altra candidata sindaco Elena Picchetti, anche lei scesa in campo per queste amministrative, spinta dal desiderio di operare per il bene e il futuro di Castelnuovo. Ora prenderò qualche ora di pausa, ma poi subito tutti a lavorare per un’estate che faccia rivivere pienamente il centro storico di Castelnuovo".

"Accettare la sfida per questo terzo mandato - aggiunge Tagliasacchi - non è stato scontato. Ho cercato di capire se c’erano le condizioni per farlo e se fosse giusto. Alcune persone che mi vogliono bene mi hanno incoraggiato, e questa è stata forse la spinta decisiva. Ho avvertito un sostegno dalla società civile e una serenità per quello che abbiamo seminato in dieci anni. Guardando a com’era Castelnuovo dieci anni fa e com’è oggi, ho preso coscienza del grande cambiamento della città".

"Ho deciso di portare avanti questo straordinario percorso con un team affiatato, competente e dinamico - conclude Tagliasacchi - , che condivide una visione di futuro e un progetto di innovazione culturale già in atto".

Dino Magistrelli