Un nuovo pulmino a servizio de “Il Granaio“

A Pieve Fosciana, al Centro diurno socio riabilitativo "Il Granaio", intitolato a Lucia Regoli, realizzato alcuni anni fa con il contributo della Regione Toscana, Fondazione Crl, Comuni della Valle del Serchio e Conferenza dei sindaci, si è svolta la cerimonia di inaugurazione di un nuovo pulmino dotato di pedana elettrica per il trasporto di carrozzine per persone disabili. L’iniziativa è stata organizzata dalla pubblica assistenza Cav (Corpo antincendio volontario) che già dal 1990 aveva acquistato il primo mezzo con questa prerogativa. Allora nella Valle del Serchio non ce ne erano altri e da allora moltissime persone hanno utilizzato questi mezzi.

La manifestazione si è tenuta nel parcheggio antistante la struttura alla presenza degli ospiti, delle loro famiglie, degli operatori del Centro e dei volontari del Cav che quotidianamente, in coppia, effettuano i trasporti al mattino dalle case dei ragazzi al Centro, e poi il ritorno dal Centro alle loro abitazioni la sera. Sono intervenuti Amerino Pieroni presidente del Cav, Maela Pedri responsabile Asl della struttura, Francesco Angelini sindaco di Pieve Fosciana, don Riccardo Micheli parroco della comunità parrocchiale Garfagnana Est, con centro di riferimento a Pieve Fosciana, che ha benedetto il nuovo mezzo e i presenti.

Dino Magistrelli