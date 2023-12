Un nuovo nato a Fabbriche di Vergemoli

Un anno speciale, questo 2023, e sicuramente da ricordare per essere annoverato negli annali d’oro della comunità di Fabbriche di Vergemoli che, dopo decenni di assoluta mancanza di nuovi nati, ha appena accolto il piccolissimo compaesano Enea Brondi. Il bimbo è il secondo nato in pochi mesi, dopo il lunghissimo periodo di astinenza, dopo che nello scorso mese di settembre era venuto al mondo un altro maschietto, Mattia.

Enea, splendido figlio dei giovani Aurora Giannotti e Simone, che vivono nel piccolo borgo di Panicaglia e sono conosciuti in tutta la Garfagnana per la loro florida azienda agricola, è nato lo scorso lunedì nel reparto Maternità dell’ospedale San Francesco di Barga.

"Siamo estremamente felici di questa nuova nascita - si aggiunge alle felicitazioni generali per il nuovo arrivato il primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini -. In pochi mesi il 2023, che si sta ormai concludendo, ci ha regalato grandissime soddisfazioni. Anche in questo caso, un bimbo è venuto alla luce in una località dove da decenni non si registravano nuovi nati. Siamo quindi contentissimi e diamo il benvenuto a braccia aperte a Enea, evidenziando anche come la politica attuata da anni per lottare contro lo spopolamento dei borghi montani stia dando il suoi frutti. Si tratta di modalità finalizzate a stimolare giovani e nuove coppie a scegliere di stabilirsi sul nostro territorio, per vivere nei nostri borghi storici e ricchi di calore". Grazie all’adesione del comune di Fabbriche al progetto delle "Buone Pratiche di Gentilezza" è stato nuovamente illuminato di azzurro il caratteristico Ponte della Dogana a Fabbriche di Vallico (foto Borghesi), in onore di Enea e dei suoi genitori.

Fio. Co.