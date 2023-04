Un nuovo asilo a Tassignano Grazie ai soldi del bando Pnrr

A volte ritornano. Dopo l’asilo di Lammari che fu chiuso per criticità varie nel 2015 per il quale l’amministrazione Menesini ha ottenuto un finanziamento ministeriale di circa 2 milioni di euro e che quindi sarà ricostruito in via delle Ville nello stesso luogo della precedente struttura che sarà demolita, appare anche il Nido di Tassignano che sorgerà nella ex scuola elementare. Anche questa venne chiuso per carenze strutturali una decina di anni fa ed accorpata con altri plessi.

Entro breve tempo nella frazione tassignanese nascerà un nuovo asilo pubblico grazie ad un finanziamento di 800mila euro ottenuto dal Comune attraverso la partecipazione ad un bando del Pnrr. Per la realizzazione della nuova struttura rivolta alla prima infanzia, che sorgerà al posto della ex scuola primaria di Tassignano, in via della Chiesa angolo con via delle Scuole, l’amministrazione comunale stanzierà 280mila euro.

Il progetto preliminare del nuovo asilo, che ospiterà 30 bambini di età tra zero e 36 mesi, è stato approvato dalla giunta e i lavori saranno appaltati entro il prossimo 30 giugno.

Il nuovo immobile sarà costruito ex novo dopo la demolizione dell’immobile della ex scuola primaria.

"Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a cofinanziare e ad approvare il progetto per la realizzazione di un nuovo asilo nido pubblico in un’area centrale del nostro territorio con un ampio bacino di utenza, in grado di ospitare 30 bambini – dichiarano l’assessore all’edilizia scolastica e alle politiche educative Francesco Cecchetti e il consigliere comunale Gaetano Ceccarelli – Siamo convinti dell’importanza rivestita dai servizi per la prima infanzia e, in primis, dai nidi che svolgono una funzione pedagogica fondamentale, ma hanno anche un’importante funzione sociale, perché aiutano i genitori con bambini piccoli a conciliare meglio i tempi di vita con i tempi di lavoro. Di qui la scelta di realizzare un nuovo nido per ampliare l’offerta di questo importante servizio sul nostro territorio. L’amministrazione comunale si era presa l’impegno di restituire alla comunità, con una funzione pubblica, l’immobile che ospita la ex scuola primaria di Tassignano, chiusa alcuni anni fa per motivi di sicurezza, e l’impegno è stato rispettato".

Il nuovo asilo nido di Tassignano avrà un unico piano per una superficie complessiva di circa 340 metri quadrati con un ampio spazio esterno con il giardino. Dal punto di vista energetico sarà un edificio a energia praticamente quasi zero.

Massimo Stefanini