Un Natale al sicuro. Carabinieri aumentano i controlli in città

Un Natale sereno da tutti i punti di vista. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca in questi giorni ha deciso di intensificare le pattuglie in occasione delle festività natalizie e di fine anno, mettendo in campo un piano di prevenzione articolato e numerosi servizi per garantire la sicurezza dei cittadini.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al centro storico di Lucca, con l’impiego di militari in uniforme di rappresentanza.

Questo impegno coordinato da parte dei militari dell’Arma mira a creare un ambiente sicuro e sereno tanto per i residenti quando per i turisti che scelgono di trascorrere le festività nel capoluogo.

Le vie del centro si animano con la presenza di pattuglie a piedi di Carabinieri, caratterizzate dal mantello e dalla sciabola, che arricchiscono l’atmosfera natalizia e offrono uno scenario suggestivo per chi passeggia o si dedica agli acquisti.

L’eleganza dell’uniforme di rappresentanza non passa certo inosservata, rendendo speciale ogni incontro con i Carabinieri lungo le strade del centro. Un saluto cordiale, una foto ricordo o un semplice sorriso possono trasformarsi in momenti preziosi, soprattutto per i più piccoli.

Con questa iniziativa, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno al servizio della comunità.