Un ingegnere, un geometra e un disegnatore tecnico

1 Ingegnere o geometra, impiegatoa addetto alla contabilità di cantieri edili attività di contabilità attiva e passiva, rendiconto stato avanzamento lavori, reportistica di cantiere, elaborazione costi e ricavi, redazione prezzi, predisposizione budget di commessa, ecc. Sede di lavoro: Altopascio. Gradita esperienza ambito infrastrutture stradali eo esperienze contabilità edile o civile. Richieste conoscenze informatiche. Inviare curriculum a: [email protected]

1 disegnatoretrice tecnico, per elaborazione, controllo e revisione di disegni tecnici su software aziendale, verifica conformità tecnica alle normative e possesso certificati, supporto tecnico in fase di elaborazione preventivi, redazione di report, supporto alla produzione e comunicazioni con cantiere. Richiesto diploma tecnico, geometri, disegno industriale o laurea in ingegneria navale. Per candidature: [email protected]