Un impegno fra le parti per il territorio

La giunta comunale incontra il comitato di Cafaggio. Ieri mattina, la giunta comunale di Bagni di Lucca ha incontrato alcuni rappresentanti del comitato di Cafaggio, popoloso quartiere della frazione di Fornoli. La collaborazione tra l’amministrazione ed il comitato è attiva ormai da diversi anni si è ultimamente rafforzata mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione che impegna reciprocamente le parti per un periodo di almeno 10 anni. La convenzione sancisce la collaborazione dell’associazione con l’amministrazione per il mantenimento del territorio che in questi ultimi anni ha dato ottimi risultati e piena soddisfazione da ambo le parti.

Il comitato di Cafaggio è un esempio di collaborazione tra associazioni di volontariato e amministrazione per la manutenzione e cura del territorio dove l’intervento del volontario integra in maniera sostanziale l’azione amministrativa e ne completa gli interventi che difficilmente potrebbero essere eseguiti dall’amministrazione in maniera così efficiente e puntuale. Inoltre il comitato organizza vari eventi di intrattenimento: befanate, cene, cinema all’aperto in estate, piccole sagre per la raccolta di fondi da destinare ai lavori nel paese, in ogni periodo dell’anno. Cafaggio è un quartiere abbastanza giovane del territorio del comune di Bagni di Lucca, avendo iniziato a svilupparsi dalla metà degli anni ’70 del secolo scorso. Oggi conta quasi un migliaio di residenti, tanto da essere il più popolato della frazione di Fornoli, di cui fa parte. Il sindaco, Paolo Michelini (foto) e i componenti della giunta oltre all’esame di alcune situazioni e necessità del territorio hanno espresso ringraziamento e riconoscimento dell’importante lavoro svolto dal comitato.

