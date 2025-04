Un gioco di squadra. Comune e associazioni tutti in pista per il “Giro“

LUCCA

Dal primo al 20 maggio Lucca è pronta, ancora una volta, a tingersi di rosa per celebrare il grande ritorno del Giro d’Italia, che il 20 maggio vedrà partire da piazza Napoleone una delle tappe più attese: la cronometro che unirà Lucca a Pisa, passando per le Mura, quartieri e territori simbolici della storia territoriale. Davvero tante le iniziative: si comincia il 5 maggio con l’evento clou alla Cannoniera della Casa del Boia, che ospiterà "Canevecchio Sa-und", cena e spettacolo su prenotazione con Luca Gregorio e Riccardo Magrini, esperti e noti telecronisti di ciclismo. Per riservare un posto è sufficiente telefonare al tel. 0583.1747733.

L’8 maggio sarà invece la volta del convegno "Il Giro d’Italia a Lucca secondo Francesco Moser" presso il Grand Hotel Guingigi, che proporrà una riflessione sull’evoluzione del ciclismo femminile professionistico, con la partecipazione di grandi campionesse del passato e del presente. Dal 9 maggio al 1° giugno, al centro Genesi Fitness, sarà possibile per tutti partecipare a "Genesi sulle strade del Giro", con sessioni indoor di cycling che ripercorreranno ogni tappa della corsa rosa. Il weekend del 10 e 11 maggio sarà all’insegna del divertimento con la "Caccia al tesoro rosa" a cura del CSI, un circuito fitness sulle Mura organizzato da Genesi e Life ssd, e l’inizio della mostra di biciclette d’epoca "Colnago, 70 anni di storia" al Grand Hotel Guinigi a cura della Federazione Ciclistica Italiana.

Sempre l’11 maggio lo spettacolo comico "Un giro di risate" con Matteo Cesca alla Casa del Boia, con apericena su prenotazione (tel. 0583.1747733). Dal 13 al 22 maggio Palazzo Pretorio ospiterà la mostra fotografica "Bicicletta, amore infinito", un omaggio all’epica del ciclismo sempre a cura della Federazione Ciclistica Italiana,che il 16 maggio presenta l’appuntamento con la "Notte rosa da Guinness" lungo l’anello delle Mura per tentare un record da primato con una sequenza di biciclette. Il 17 sarà dedicato ai più giovani con la gara "Sognando il Giro" della F.C.I. sulle Mura e, per gli appassionati di sport da combattimento, il torneo "Aspettando il Giro d’Italia 2" alla Pugilistica Lucchese. Domenica 18 sarà una giornata ricca di eventi: dalla danza consapevole di Alessia Lencioni con "Fluire a ruota libera" al "Giro...Girotondo" promosso dalla Fondazione Maruzza, passando per "CiclinGiro" di Libero Accesso APS e il laboratorio "Ri-Ciclo".

Sempre il 18, la pedalata "Girando con Puccini" di Puccini Experience APS che unisce musica, natura e storia lungo la Ciclopedonale dedicata al Maestro. Il 19 maggio sarà la volta dell’arrivo a Lucca della tappa del charity bike tour "La ricerca sui pedali", promosso dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

Infine, il 20, nel giorno della cronometro, la cortina San Colombano delle Mura ospiterà l’iniziativa "Pedalando per i diritti", con disegni, laboratori e prove di abilità ciclistica per i più piccoli. Anche Lucca Crea contribuisce alle iniziative di "Aspettando il Giro" e per il 20 curerà l’allestimento e posizionamento sulla rotonda di Porta Elisa delle maxi biglie con i grandi nomi del ciclismo storico ed internazionale, replicando il grande successo dello scorso anno.

"La vetrina più bella" è infine il premio promosso dal Comune insieme a Confcommercio Lucca e Massa Carrara. Un contest che mira ad incentivare le attività commerciali, artigianali ed i pubblici esercizi a decorare le proprie vetrine con il kit rosa e massima libertà di personalizzazione e creatività, previsto anche un menù in rosa nei ristoranti. Gli sponsor del comitato di tappa, grazie all’impegno di Mediasport, sono Toscogas, Acqua Silva e Casa del Boia. Per la crono Lucca – Pisa è stato anche realizzato un apposito logo che caratterizzerà tutte le iniziative coordinate dal Comitato di Tappa. Dal 1 maggio, infine, la città sarà addobbata con le bandierine del Giro e anche la Pantera di Lucca sarà protagonista sul baluardo San Paolino.

Fabrizio Vincenti