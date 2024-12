Un fine settimana all’insegna delle feste di Natale

La Valle di Babbo Natale: nell’ambito delle iniziative indette dall’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio Bagni di Lucca si trasforma, per un fine settimana dedicato a Babbo Natale. Per i bambini un appuntamento da non perdere domani, domenica, alla Casa di Babbo Natale allestita nella storica Villa Webb a Bagno alla Villa, dove si potrà anche ammirare la sala delle armature e delle armi della Vicaria Val di Lima, il salone degli Antichi giochi e il presepe di cartapesta. Nell’atrio del palazzo comunane è esposto il presepe secolare in gesso prodotto dalla ditta Art Barsanti. Oggi, invece, alle ore 21,15 presso l’ex Chiesa Anglicana torna il tradizionale concerto di Natale offerto dalla Fondazione Michel de Montaigne, con il patrocinio del comune. Titolo del concerto "Canzoni in Jazz", spettacolo musicale basato sulle più belle canzoni italiane interpretate ed arrangiate in chiave jazz. Ingresso libero.