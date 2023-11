Un defibrillatore per Mario Nutini

Bellissima iniziativa solidale quella della famiglia Nutini di Calavorno, siamo nel comune di Coreglia Antelminelli, che sabato scorso ha donato alla sua comunità di riferimento un defibrillatore in memoria del capostipite Mario.

L’inaugurazione dell’importante presidio salvavita si è tenuta nella sede locale della" Società Operaia di Mutuo Soccorso" alla presenza della moglie Maria, dei figli Marino e Celestino, dei nipoti Valentina e Marco, delle nuore Cinzia e Francesca, e ha visto la partecipazione dei compaesani.

Un atto di generosità della famiglia per ricordare il compianto Mario scomparso nel 2021, molto conosciuto e apprezzato nel paese dove era nato e cresciuto e dove aveva gestito per decenni una attività commerciale nell’ambito della macelleria, oltre che un modo per onorarne la volontà.

Mario Nutini, infatti, avrebbe tanto voluto offrire questo tipo di opportunità alla sua comunità e inserirlo, come è stato fatto, all’esterno della " Società Operaia di Mutuo Soccorso", struttura di tutela sanitaria per tutti i cittadini che ancora oggi resiste come ambulatorio medico locale.

La Società, nata nel 1949 grazie all’impegno di alcuni paesani di Calavorno e anche dei borghi vicini, aveva infatti operato nel tempo per la costruzione di questo edificio al servizio delle persone del paese.

Si tratta di una piccola struttura che si trova in posizione centrale e va avanti con il lavoro e la volontà dei soci e rappresenta un avamposto sanitario fondamentale e un importante simbolo della comunità di Calavorno e dei paesi vicini.

Fio. Co.