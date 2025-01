Un chilo di cocaina. Poliziotto fuori servizio scopre e fa arrestare quattro spacciatori

La Polizia di Stato di Lucca ha arrestato quattro cittadini albanesi dai 24 ai 38 anni per spaccio di stupefacenti e sequestrato oltre un chilo di cocaina.

Intorno alle 14 di martedì scorso, il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Roberto Femia (nella foto piccola), libero dal servizio, stava passando nel quartiere di Mugnano, quando ha notato una vettura di grossa cilindrata con a bordo tre soggetti sospetti.

Il fiuto del poliziotto di “vecchia scuola“ l’ha convinto che i tre stessero per compiere qualcosa di irregolare. Così ha contattato subito le Volanti della Questura affinché intervenissero sul posto e procedessero all’identificazione dei soggetti, rimanendo però in osservazione a breve distanza. Poco prima dell’arrivo della Volante, si è affiancata ai tre un’altra auto di piccole dimensioni, con a bordo un uomo, sulla quale è salito uno dei tre soggetti che evidentemente stavano in attesa.

Non appena i poliziotti della Volante sono giunti alle spalle delle due autovetture parcheggiate adiacenti alla linea ferroviaria, i due sono scesi dall’auto lanciando poco distante 2 involucri, uno piccolo e uno grande quanto una scatola. L’azione non è sfuggita agli agenti, i quali hanno potuto constatare che entrambe le buste contenevano cocaina (nella foto in alto), per un peso totale di 1,140 chilogrammi, di cui 1 chilo nella busta più grande.

A quel punto i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione delle due autovetture, entrambe sottoposte a sequestro, e dei 4 soggetti, rinvenendo nel marsupio di uno di essi la somma in contanti di 4.000 euro.

Tutti e quattro sono stati quindi arrestati per spaccio di stupefacenti e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

