Un asilo di ultima generazione Il progetto dell’amministrazione "Stiamo avviando le procedure"

Un nuovo asilo a Porcari. Con attrezzature all’avanguardia, laboratori didattici di ultima concezione per i bambini, efficientamento energetico, ampio spazio esterno, parcheggio, per una specie di piccola cittadella scolastica per i più piccoli. Sorgerà nell’area dietro il Municipio di piazza Orsi, tra piazza Unità d’Italia e via Marraccini, in una zona attualmente libera, costituita adesso da prati e campi ma, al tempo stesso, a pochi metri in linea d’aria da via Roma e dal centro del paese. Dopo anni di attesa per quest’opera, finalmente si entra nella fase operativa e concreta. Come per la caserma dei carabinieri, come da noi anticipato, anche per la nuova struttura scolastica stanno partendo le lettere per gli espropri dei terreni. La conferma giunge dall’assessore ai lavori pubblici Franco Fanucchi.

"Sì, è così, dobbiamo avviare l’iter con la consapevolezza di poter addivenire a dirimere situazioni in via bonaria. Sarebbe l’ideale, anche per accelerare l’iter. Poi seguiranno le osservazioni, con le controdeduzioni del Municipio, secondo la procedura standard. Confidiamo in tempi ragionevoli, per passare poi allo step finale. Questa scuola dell’infanzia in pratica – aggiunge l’assessore – dovrà assorbire gli attuali asili di via Giannini e via Sbarra. Sempre per rimanere in tema, dopo le note difficoltà, gli ultimi sopralluoghi ci fanno essere ottimisti per l’ampliamento della struttura che ospita la primaria "La Pira". Dovrebbe essere tutto pronto per l’apertura del prossimo anno scolastico, intorno alla metà di settembre. Vorremmo che le lezioni riaprtissero da lì, a cantiere ovviamente chiuso".

In tema di opere pubbliche Porcari è in piena effervescenza, se così possiamo dire. Sì, perché vi sono in ponte diversi interventi. Intanto è stato firmato il contratto per i lavori al campo da tennis dell’ex complesso Cavanis, in via Roma, con rotazione in senso longitudinale dell’impianto per il basket e per il volley, con realizzazione di un parco. Entro il primo aprile dovranno terminare gli interventi di manutenzione all’Auditorium, in via Roma.

Quella data è fondamentale perché, sia pure in ritardo, è prevista la partenza della stagione culturale e teatrale. Infine, a breve sarà attivata la procedura per i lavori che avranno come obiettivo la realizzazione di nuove tombe nei cimiteri: esigenza prioritaria perché sono ormai esauriti i posti nei cosiddetti "forni" e quindi bisogna pianificare ulteriori spazi per il caro estinto. Tutto ciò nel 2023.

