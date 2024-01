Un anno di eventi a Pieve San Lorenzo

Si è tenuto a Pieve San Lorenzo, in Comune di Minucciano, l’evento conclusivo di un intero anno trascorso a riscoprire la propria storia e per ricordare l’emissione, da parte di Papa Eugenio III, 875 anni fa, del "Privilegio solenne maggiore", termine che poi dal 1200 verrà sostituito con Bolla, rilasciato al vescovo di Luni Gottifredo, a Pisa, dove il pontefice aveva fatto tappa nella sua città natale, al rientro dalla Francia. In tale documento viene citata per la prima volta la Pieve di San Lorenzo come appartenente alla Diocesi di Luni, che si estendeva allora dalla Liguria fino all’alta Garfgnana, a nord dei torrenti Edron e Covezza.

Durante l’anno a Pieve San Lorenzo si sono alteranti, con relazioni e incontri, noti studiosi del territorio come Piero Barbieri, Anna Nancy Rozzi, Giuseppe Benelli, Paolo Lapi, Stefano Calabretta, Fabio Baroni, Riccardo Boggi, Alma Ambrosi, Eliana Vecchi, Angelo Ghiretti e Marta Colombo, Paolo Bissoli e Franco Bonatti. Dopo i saluti di Aldo Frediani e di Stefano Calabretta, organizzatore del ciclo di conferenze, è seguita la lezione conclusiva di Franco Bonatti, insigne studioso nonché collaboratore permanente della Biblioteca Vaticana e in stretto contatto con il Pontificio Ateneo di Sant’Alessio sull’Aventino, a Roma. Dino Magistrelli