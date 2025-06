Un anno di Artebambini. Festa a ingresso libero

Un anno di arte, gioco e cultura rivolto ai più piccoli si è appena concluso al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Per celebrarlo, artisti, curatori, insieme ai bambini e alle loro famiglie sono invitati a prendere parte ad una giornata speciale, aperta al pubblico, oggi dalle ore 17, al Palazzo delle Esposizioni di piazza San Martino 7, con ingresso libero.

Il programma prevede alle ore 17 L’inaugurazione della mostra “Ricordi di un anno al museo”, realizzata dai bambini e dai ragazzi nella sala di via del Molinetto. Alle 18 piccoli atelier diffusi in piazza e nelle sale del Palazzo e infine spegneremo le candeline di una bella torta di compleanno. La Fondazione Banca del Monte e la Fondazione Lucca Sviluppo hanno conosciuto Artebambini attraverso Irene Ferrarese, educatrice responsabile della sezione territoriale di Lucca, nel febbraio 2024. Dopo una prima fase di sperimentazione intorno alla mostra “Eklettica. La metamorfosi della forma” di Robert Altmann nel 2024, ci sono stati oltre 40 appuntamenti per famiglie e altri dedicati alle scuole: dai nido alle elementari. “E’ stata una piacevole sorpresa constatare un così forte interesse da parte delle famiglie con bambini principalmente dai 3 a 12 anni – dichiara Elena Cosimini, del cda della Fondazione Lucca Sviluppo FLS – ma anche più piccoli, che hanno risposto con entusiasmo e partecipazione“.