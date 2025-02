Un anniversario da dimenticare

Eventi belli ed eventi brutti. I primi si festeggiano con un anniversario, i secondi si cerca di farli dimenticare, giocando sul fatto che è nella nostra natura saperci adattare al peggio. Invece, visti i cambiamenti di mentalità e di costumi, crediamo sarebbe venuto il momento, se non di festeggiare, almeno ricordare, anche gli eventi brutti.

Si potrebbe iniziare con la frana in località Bucetri, nella strada che conduce a Stabbiano e a Chiatri Puccini. I tempi per intitolarle l’anniversario sarebbero maturi. Infatti, un anno fa, il ventisette di questo mese, due enormi massi, ancora giacenti a bordo strada, appena dopo il passaggio di un automobilista, precipitarono dalla parete, trascinandosi dietro detriti e piante.

Rimosso il tutto, e messe delle paratie, invero assai insufficienti, più niente è stato fatto, nonostante che nella parete vi siano ancora pietre sporgenti, che potrebbero precipitare. Per non parlare degli alberi spioventi lungo il tragitto, che sovente, dopo le piogge, finiscono nella carreggiata. La quale, in più tratti, come in località La leccia, mostra segni di cedimento. Una strada, quindi, da rimettere in sicurezza. Cosa promessa dalla precedente e attuale amministrazione, senza che nulla sia stato realizzato. Situazione precaria anche nella frazione di Mutino, dove il tratto di via di accesso al paese è da molto tempo a rischio crollo, pertanto papabile per essere inserito nel nostro anniversario. Una frase abusata dai politici è che loro devono assumersi le proprie responsabilità. Cosa qui non avvenuta. La fiducia nel prossimo, però, non dovrebbe mai venir meno. Di conseguenza auspichiamo prima possibile che la frana in questione non festeggi il suo secondo compleanno.