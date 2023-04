Un altro riconoscimento a Sofidel per l’ambiente

Il Gruppo Sofidel mette a segno a un altro importante obiettivo per il coinvolgimento dei fornitori nella lotta contro il cambiamento climatico. La multinazionale con sede a Porcari, accede infatti al Leaderboard di “Cdp” con le migliori aziende di ogni settore provenienti da tutto il mondo, rientrando nella fascia “Leadership del CDP Supplier Engagement Rating Report”.

Questo è stato possibile grazie alla precedente valutazione “A” ottenuta nel 2022, in crescita rispetto all’anno precedente. "CDP – si legge in una nota del colosso cartario – è l’organizzazione senza scopo di lucro che supporta a livello globale investitori, aziende, città, Stati e regioni nella gestione del loro impatto ambientale; il Cdp Supplier Engagement Rating Report – si legge – misura la capacità di coinvolgere i fornitori nella lotta contro il cambiamento climatico, valutando le performance attraverso domande selezionate su governance, obiettivi, emissioni di Scopo 3 che include tutte le emissioni indirette prodotte nella catena del valore di un’azienda".

Secondo Riccardo Balducci, Group Sustainability Director, "il coinvolgimento dei fornitori è un elemento chiave della strategia di transizione ecologica e di lotta al cambiamento climatico; l’inserimento nel Leaderboard del CDP Supplier Engagement Rating Report 2022, rappresenta così una preziosa conferma del lavoro che stiamo portando avanti, insieme ai nostri fornitori: è sempre più importante poter contare su metriche di reporting trasparenti, affidabili e condivise".

Sofidel, lo ricordiamo, conduce una politica che la vede impegnata, entro il 2030, a ridurre le emissioni di CO2 Scopo 3 per tonnellata di carta del 24% rispetto all’anno base 2018. Prosegue la nota del noto marchio Regina: "I target 2030 di riduzione delle emissioni di CO2 di Sofidel, sono stati approvati da Science Based Targets Initiative, come coerenti con le riduzioni necessarie a limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C secondo gli accordi di Parigi" e inoltre "fra le attività svolte dal Gruppo per promuovere la collaborazione con i fornitori rientra anche il Sofidel Suppliers Sustainability Award (3SAward), il riconoscimento che l’azienda attribuisce ai fornitori che si distinguono per azioni di sostenibilità ambientale e sociale".

