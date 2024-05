Un addetto alle consegne 3 muratori e un carpentiere

1 addetto/a alle consegne, autista consegnatario con patente B per la guida del furgone aziendale. La persona si occuperà delle consegne in zona Garfagnana/Mediavalle ed una volta a settimana a Lucca e Viareggio. Il lavoro può richiedere di scaricare fusti pesanti di circa 30 kg. Orario a tempo pieno dal lun al ven (eventualmente a rotazione un Sabato al mese) dalle 08 alle 17 circa. Lavoro a tempo determinato da giugno a settembre. Richieste: dato il peso dei fusti da scaricare, è necessario non avere problemi di schiena o alle articolazioni in genere. Richieste: precisione, puntualità predisposizione ai rapporti interpersonali. inviare il proprio cv alla seguente MAIL: [email protected]

3 muratori in mattoni e 1 carpentiere per azienda edile di Altopascio. Richieste: esperienza, puntualità e precisione, buona conoscenza della lingua italiana. Lavoro a tempo determinato, con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Per informazioni tel. 3716281527.