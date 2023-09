Ultimo giorno in... cattedra per la dirigente Buonriposi Donatella Buonriposi, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale, ha ricevuto un mare di abbracci, attestazioni e affetto in occasione del suo pensionamento. Oggi, il suo ultimo giorno di servizio, Duccio Di Leo le ha augurato una radiosa carriera nel mondo della scuola.