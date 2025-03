Ultima replica al Giglio per “Ciarlatani“ con Silvio Orlando

Ultima replica, oggi alle ore 16, per lo spettacolo “Ciarlatani“, che vede protagonista in scena Silvio Orlando (nella foto). Il popolare attore torna al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, dopo il grande successo del 2023 con “La vita davanti a sé“: con lui sul palco Francesca Botti, Francesco Brandi e Blu Yoshimi. “Ciarlatani“ è tratto da “Los Farsantes“, scritto e diretto dallo spagnolo Pablo Remón e tradotto in italiano da Davide Carnevali.

Nella commedia ci sono solo quattro attori che viaggiano attraverso decine di personaggi, spazi e tempi in una satira sul mondo del teatro e dell’audiovisivo, ma anche una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo, dentro e fuori la finzione. A sottolineare il grande successo dello spettacolo, oltre a tra repliche con pochissimi vuoti in teatro, anche il “sold out“ dell’incontro della Compagnia con il pubblico, ieri pomeriggio, nell’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino, caratterizzato dalla grande simpatia e personalità dell’attore napoletano.