Uffizi Diffusi a Barga Schmidt visita il borgo "Ha le carte in regola"

Il progetto Uffizi Diffusi si interessa anche della città medicea di Barga, grazie al suo museo che raccoglie le testimonianze del territorio, ma soprattutto alla sua storia, a quella appartenenza alla Firenze dei Medici che rende Barga ancora oggi particolarmente fiorentina. Quelli di Cosimo I de’ Medici furono infatti anni veramente eccezionali per l’enclave fiorentina in Valle del Serchio ancora. Una storia ancora oggi testimoniata dai palazzi stile fiorentino del centro storico e dai simboli fiorentini come il Marzocco o lo stemma mediceo riprodotti su alcuni palazzi. Assieme alla bellezza di Barga sono stati indubbiamente anche questi i motivi che hanno spinto il Direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt a recarsi ieri in visita nella cittadina. Una visita peraltro molto apprezzata dal direttore degli Uffizi che è rimasto colpito al positivo da Barga, nonostante una giornata uggiosa e piovosa.

Alla fine via libera ad un progetto di Uffizi Diffusi a Barga. E’ stato deciso che si cercherà di valorizzare il rapporto speciale che lega il borgo della Mediavalle a Firenze: A ricevere il direttore degli Uffizi ieri mattina la prima cittadina di Barga Caterina Campani per il quale il progetto Uffizi Diffusi, per un territorio legato a filo doppio a Firenze, è indubbiamente una grande opportunità. "Come amministrazione avevamo fatto richiesta per entrare nel circuito degli Uffizi diffusi e nella domanda avevamo proprio fatto riferimento alla Barga Medicea - spiega -. Il sopralluogo rappresenta quindi il primo passo concreto per costruire e proporre al territorio un progetto espositivo che possa valorizzare proprio questo legame e far conoscere anche una serie di documenti che abbiamo nel nostro archivio storico. Per tutti noi è un grande onore aver avuto la possibilità di far vedere la nostra Barga al direttore degli Uffizi, che sta portando avanti un lavoro incredibile di promozione, valorizzazione, conoscenza e diffusione dell’arte e della cultura ai massimi livelli. Ringrazio lui per la disponibilità e il prof. Valdo Spini membro del consiglio di amministrazione degli Uffizi. Nelle prossime settimane concorderemo un nuovo incontro per entrare nel merito del progetto".

Il direttore Schmidt ha visitato il Museo Antonio Mordini nel palazzo pretorio del Duomo, poi una visita al centro storico cominciata dal magnifico pulpito del Duomo di Barga. "Barga – ha detto - è una città deliziosa, ricca di storia e connessioni con il periodo mediceo. Ha tutte le carte in regola per diventare tappa degli Uffizi Diffusi e già nei prossimi mesi avremo modo di sviluppare e concretizzare questa collaborazione". Prossimamente verranno delineate le modalità per realizzare anche a Barga il progetto Uffizi Diffusi, utilizzando sicuramente le potenzialità del museo barghigiano.