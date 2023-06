Ufficio turistico potenziato Il Comune investe i fondi dell’imposta di soggiorno

Tra gli interventi ed i servizi finanziati con l’imposta di soggiorno, istituita dal comune di Barga dal maggio 2022, c’è anche il potenziamento dell’ufficio turistico del comune di Barga, che si trova in via di Borgo e del punto turistico informativo di Largo Roma al Giardino. Grazie alle risorse a disposizione il comune di Barga ha potenziato queste attività con un investimento di circa 10 mila euro. A partire dal mese di giugno è stata intanto potenziata l’apertura dell’ufficio turistico che ora è aperto dal giovedì alla domenica e tutti i festivi. Il tutto è stato possibile, vista l’impossibilità di provvedere con personale interno, attraverso l’esternalizzazione del servizio, affidato alla ditta We Planner che peraltro collabora fattivamente e positivamente con il comune di Barga anche in altre iniziative ed eventi. Rispetto agli anni precedenti si tratta di un incremento degli orari e dei giorni di apertura con il servizio che è stato affidato dal 1° giugno al 30 agosto prossimo.

Il tutto prevede il front office dell’ufficio turistico comunale nei giorni previsti, per un massimo di 245 ore di servizio, l’attività di supporto e collegamento con le attività turistiche in loco e con gli uffici comunali.

Il comune, grazie all’imposta di soggiorno, finanzierà anche il potenziamento del punto accoglienza turistica al Giardino per offrire ai turisti un servizio informativo anche nella zona nuova di Barga, in modo da intercettare coloro che sono in arrivo sul territorio, sia con i mezzi pubblici che privati. Anche in questo caso il servizio, come gli anni passati, è stato affidato ad esterni, visto che i locali di proprietà dell’Ente non sono disponibili perché sede di altri Uffici comunali e la necessità di garantire l’apertura nei festivi.

Anche in questo caso il servizio prevede front - office per il supporto informativo ai visitatori , con la predisposizione di report mensili in cui sono riportati i dati statistici di coloro che richiedono il supporto del punto di assistenza, suddivisi per nazionalità. Il tutto è svolto dalla filiale di Barga della società Lab Travel che già in questi anni ha svolto con il suo personale che vanta una esperienza decennale nel settore turistico, un importante lavoro nell’ambito della informazione e della promozione turistica del territorio.

Luca Galeotti