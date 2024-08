Ucciso in piazza con un pugno. “Giustizia per mio marito”

Lucca, 7 agosto 2024 – “Mi risulta che colui che è stato individuato come l’uccisore di mio marito sia agli arresti domiciliari, la legge glielo consente, c’è l’udienza in tribunale il 19 settembre, spero sia fatta giustizia". Così Sandra Baldi, la vedova di Luigi Pulcini, il 75enne che esattamente un anno fa, una maledetta domenica, subì l’aggressione nel centro di Altopascio. Dopo dieci giorni di agonia, a Ferragosto (il 15 ci sarà una Santa Messa di suffragio a Villa Campanile), il settantacinquenne morì. "Ho ripensato a ogni istante di quel giorno, nella casa di Spianate, ho nella mente i fotogrammi di quella mattina, Luigi mi saluta come sempre e va al bar – aggiunge la moglie – è spaventoso come gesti di routine quotidiana a volte sono gli ultimi che ti rimangono quando la persona a cui vuoi bene ti viene strappata via".

La vicenda è nota. Mentre faceva colazione a un tavolo esterno di un bar in piazza Umberto, Pulcini venne assalito da un giovane sceso da una Fiat 500. Tutto ciò, almeno questa è la ricostruzione delle forze dell’ordine, per un presunto sguardo verso la ragazza che viaggiava con lui. Il giovane sferrò un pugno tremendamente potente in piena faccia, con il pensionato che, stramazzando a terra, urtò violentemente la testa al suolo. Le condizioni dell’anziano vennero subito giudicate disperate. Devastante la sommatoria di fattori: il cazzotto e l’impatto al suolo. Trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa, fu sottoposto subito a una delicatissima operazione chirurgica per tentare di arginare l’emorragia cerebrale e il trauma cranico facciale. Ma purtroppo senza esito. Pulcini e la moglie, originaria di Spianate, tornavano sempre in estate per trascorrere qualche giorno di vacanza. Residente a Roma con la consorte, Pulcini, commerciante del ramo pizzerie, amava trascorrere un periodo con la consorte nella frazione più popolosa del Comune di Altopascio.

"Sono a Spianate in questi giorni – conclude Sandra Baldi – sono stata indecisa tutto l’inverno se venire o meno. Ho tante amicizie qua, spero mi siano di sollievo". Luigi era una persona buona, generosa, allegra. Dopo una vita di lavoro e di sacrifici, aveva deciso di godersi la pensione senza affanni. Nella caserma dei carabinieri di Altopascio si presentò un giovane che si autoaccusò dell’accaduto, sebbene fornendo elementi per fuorviare le indagini. Alla fine il giovane omicida fu arrestato il primo novembre 2023 una volta ricostruito tutto nei dettagli: Richard Balestra, 20 anni, ha poi confessato le proprie responsabilità e ha scelto di patteggiare la pena con il consenso del pm.

