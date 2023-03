Tutto pronto per Anteprima vini della Costa

Cresce l’attesa per la 22ª edizione di Anteprima Vini della Costa Toscana, che quest’anno ospiterà anche l’edizione zero di Condi_Menti, in programma domani e lunedì al Real Collegio.

Vino, degustazioni, abbinamenti e incontri enogastronomici - e non solo - saranno i protagonisti dell’evento che porterà a Lucca grandi nomi della cucina nazionale e internazionale, 70 produttori, oltre 300 etichette e tante occasioni per conoscere da vicino le produzioni più affascinanti del territorio toscano bagnato dal mar Tirreno, dalla Lunigiana alle Colline Lucchese, dalla zona di Bolgheri alla Maremma fino all’arcipelago toscano.

Grandi nomi che hanno reso famosa l’Italia nel mondo accanto ad aziende giovani e, per certi versi, “eroiche”, perché nate e cresciute in contesti geografici aspri, riuscendo a creare produzioni uniche e originali. Su tutte l’azienda Maestà della Formica: la prima vendemmia risale al 2018 e da allora conducono una lavorazione biodinamica che valorizza vigne secolari che si inerpicano tra i 300 e i 1000 metri di quota nei comuni di Careggine, Molazzana, Castelnuovo di Garfagnana, Camporgiano e Gallicano.

Apertura dalle 11 alle 19, Il biglietto di ingresso dà diritto alla libera degustazione del salone produttori e alla partecipazione, previa prenotazione ([email protected]) fino a esaurimento posti, alla tavola di Condi_Menti.