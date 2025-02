Tutti pazzi per il teatro. Si alza il sipario della stagione con "Sorgente d’Arte APS"

"Tutti pazzi per il Teatro"! Questo il motto della Rassegna Regionale Teatro della Scuola 2025, giunta alla sua XXXII edizione organizzata quest’anno dall’Associazione "Sorgente d’Arte APS" presentata in comune ieri mattina dalla direttrice artistica Michela Innocenti e dall’assessora Maria Barsellotti (insieme nella foto) e che alzerà il sipario il prossimo 15 maggio. Il Teatro come linguaggio ma anche come spazio di benessere, cura del sé, uno spazio quello del teatro che è per tutti, adatto a tutti, inclusivo e resiliente in grado di generare bellezza ed armonia. Tanti laboratori, spettacoli e scambi di buone pratiche in tema di teatro e scuola, teatro e regia, teatro e sociale, gratuiti e aperti a tutti!

La Rassegna è finanziata da Comune di Bagni di Lucca e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Dopo il 15 marzo sul sito sarà possibile visionare il programma dettagliato, comprensivo di tutte le date degli eventi e degli spettacoli. Si rinnova nella cittadina termale anche per il 2025 l’annuale appuntamento con gli operatori, i laboratori, gli spettacoli, i corsi di formazione all’insegna del teatro e della Socialità. La rassegna riparte dalle connessioni con il territorio provinciale e con quello regionale ma con una nuova partecipazione che include il panorama nazionale.

Fulcro della rassegna sarà il Teatro Accademico, che accoglierà compagnie da tutta la Regione, formate da studenti attori, docenti ed operatori culturali. Accanto agli spettacoli ci saranno altri eventi a corollario che voinvolgeranno studenyi, docenti ed anche altri operatori e artisti.

Ospite d’onore della XXXII Edizione della Rassegna il professor Alessandro Bertirotti docente universitario presso Politecnico di Genova ed esperto in antropologia mentale. Docente di Psicologia per il Design, presso il Dipartimento di Architettura e Design (dAD), della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova, e di Antropologia della mente presso la Universidad Externado di Bogotà. Sono aperte le iscrizioni dal 15 febbraio al 15 marzo 2025 da perfezionare esclusivamente online sul sito: www.rassegnateatroscuola.it Info: teatrodellascuolarassegnaògmail.com.

Marco Nicoli