Tutti insieme per dar vita alla magia delle feste

Lo spirito di squadra non manca, come è giusto che sia, per la Fabbrica del Natale. L’iniziativa del Comune infatti vede diversi partner al suo fianco. C’è l’associazione Artistico Culturale Laboratorio Brunier aps, Elletromania, Gesam, Lucca Crea, Mauro Sorbi e Emanuela Gennai dell’Ass. Valpac, i volontari della Protezione Civile. Le Associazioni partecipanti sono: Croce Rossa Italiana comitato di Lucca, Ass. Artistico Culturale Laboratorio Brunier, I Magicolieri, Sweet Party Event Designe, Acchiappasogni, La Cattiva Compagnia, Artespressa, Il Sogno di Costantino, Astrea – ets, Dryas Natura, Dennis Manzi, i Chicchi d’uva, Vespa Club Lucca, LYM Academy, Concentus Lucensis, Circolo Lucca Jazz, Ass. Kalliope, Freedom Gospel Singers Choir, Scuola IC Ungaretti Lucca, Scuola dell’infanzia Il Giardino.