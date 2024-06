Tutti in classe con Puccini e le sue opere

Si è tenuta nella palestra del Campus Bilingue di Lucca, del Gruppo Esedra Leading Education, la cerimonia di premiazione del Progetto “A Scuola con Giacomo Puccini“. L’evento ha visto la partecipazione di tutte le classi dell’istituto, riunite per

celebrare l’importante iniziativa. Il progetto, ideato dalla Fondazione Del Carlo, ha permesso alla scuola di accedere a un prezioso carteggio tra la famiglia Del Carlo e il celebre compositore Giacomo Puccini, evidenziando il legame di parentela tra le due famiglie. L’iniziativa è stata pensata in vista del 100° Anniversario dellascomparsa del compositore lucchese, avvenuta a Bruxelles il 29 novembre 1924, e mira a promuovere la conoscenza dei carteggi del fondo archivistico “Del Carlo – Puccini”, conservato presso la Biblioteca Forteguerriana di Pistoia. Diversi gruppi di studenti da varie scuole hanno partecipato alla competizione, distinguendosi per la qualità dei loro elaborati. In particolare, la classe 1° del Liceo Internazionale Quadriennale e la classe 4° del Liceo Linguistico Byron hanno ottenuto riconoscimenti significativi conquistando il primo premio con un elaborato di eccellente qualità. In collaborazione con i bambini della classe 4° della English Primary School, è stato realizzato un calendario artistico che rappresenta, attraverso disegni, le opere più celebri di Puccini. Le illustrazioni sono state accompagnate da una parte storica redatta dagli studenti del Liceo Internazionale Quadriennale, che ne contestualizza l’importanza culturale. I calendari sono stati poi agli studenti delle classi terminali che quest’anno lasceranno il nostro istituto. L’iniziativa ha riscosso grande successo, rappresentando un’importante occasione educativa per approfondire la conoscenza di Giacomo Puccini e delle sue opere.